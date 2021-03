Black Widow: riaprono i cinema a Los Angeles, Marvel ne approfitterà?

Stando ai dati finora comunicati dagli Stati Uniti sembra che i cinema di Los Angeles, come già quelli di New York, potrebbero riaprire presto i battenti in seguito alla diminuzione del numero di contagi per ogni 100mila abitanti. Questo fattore potrebbe essere decisivo per quel che riguarda la distribuzione di un film molto atteso: Black Widow.

Già qualche giorno fa riferivamo come i produttori Disney non avessero modificato la data d'uscita di Black Widow fissata al 7 maggio prossimo e di come lo stesso CEO Disney Bob Chapek avesse confermato che il cinecomic sarebbe uscito sicuramente al cinema. Negli Stati Uniti, Los Angeles potrebbe raggiungere parametri confortanti per quanto riguarda il numero di contagi dalla prossima settimana, quando potranno riaprire alcune attività non essenziali come appunto i cinema.

Questo secondo il modello adottato oltreoceano e battezzato "Blueprint for a Safer Economy", che divide la gravità della situazione dal livello viola, rosso, arancione e giallo. Questo venerdì negli USA dovrebbe essere raggiunto il traguardo delle 2 milioni di vaccinazioni e da qui dovrebbe partire un'ulteriore stima e analisi della situazione che potrebbe appunto permettere la riapertura e dare così possibilità alla Disney di distribuire il tanto atteso Black Widow, che lo ricordiamo sarebbe dovuto uscire nel maggio 2019 inizialmente.

Nel thriller di spionaggio del Marvel Cinematic Universe, ambientato tra gli eventi di Captain America: Civil War e quelli di Avengers: Infinity War, la Vedova Nera dovrà affrontare le parti più oscure del suo passato quando una pericolosa cospirazione legata alla sua precedente vita nel KGB torna a perseguitarla. Inseguita da una task force che non si fermerà davanti a nulla pur di catturarla, Natasha si ritroverà faccia a faccia con la sua vecchia vita e i suoi vecchi affetti appartenenti ad un mondo abbandonato molto prima di diventare una degli Avengers.