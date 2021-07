Black Widow, la regista svela il vero significato dietro le battute sulle pose di Natasha

Come anticipato il mese scorso da una clip ufficiale di Black Widow, nel film la Yelena Belova di Florence Pugh prende in giro Natasha per le sue pose da combattimento, chiedendosi per quale motivo le faccia così spesso.

Un momento divertente e leggero che però nasconde anche un significato più profondo, come spiegato in una recente intervista dalla regista Cate Shortland, e che ha a che vedere con l'oggettificazione del corpo di Scarlett Johansson.

"Quella battuta nasce dall'idea che nei film precedenti Scarlett era vista un po' di più come un oggetto. Quindi, anche quando stava combattendo, c'era questa idea di mostrarsi" ha dichiarato la Shortland a CinemaBlend. "Ed era quello che volevamo ottenere da questo film. Quindi hanno dato quella battuta a Florence (Pugh) per fare capire che alcune cose che aveva fatto in precedenza erano stata fatte per il pubblico. E ora vogliamo dire 'Questo è molto più viscerale. E sarà sporco.'"

Attualmente in programmazione nelle sale italiane, dove ha già firmato un record di incassi, Black Widow verrà reso disponibile su Disney+ domani 9 luglio tramite pagamento aggiuntivo per l'Accesso VIP di 21,99 Euro.

Voi avete già visto il film? Fatecelo sapere nei commenti. Per altri approfondimenti, qui potete trovare la nostra recensione di Black Widow.