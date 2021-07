Black Widow, la regista sicura: 'Natasha non avrebbe voluto un funerale pubblico'

Perché Natasha Romanoff non ha avuto un funerale come quello di Tony Stark? La domanda tormenta molti fan Marvel da ormai due anni, soprattutto dal momento in cui il sacrificio del personaggio di Scarlett Johansson è risultato determinante quanto quello di Iron Man: a dissipare ogni dubbio, però, arriva oggi la regista di Black Widow Cate Shortland.

Secondo Shortland, che in questi giorni si sta godendo lo straordinario successo di Black Widow al botteghino, la protagonista dell'ultimo film dell'MCU non avrebbe voluto un funerale in grande stile come quello riservato al nostro amatissimo playboy, miliardario, filantropo eccetera eccetera, opinione confermata dalla stessa Scarlett Johansson.

"Scarlett me ne parlò: il suo personaggio non avrebbe mai voluto un funerale pubblico. Quindi penso che il fatto che lei sia stata sepolta in un luogo privato e così isolato sia perfetto" sono state le parole della regista. Qualche tempo fa, ricordiamo, gli stessi registi di Avengers: Endgame spiegarono di aver preferito sacrificare le esequie di Black Widow perché, a differenza di Tony Stark, l'ex-spia russa avrebbe goduto di lì a poco di un film tutto suo.

Pensate anche voi che sia stata la scelta giusta o avreste preferito un'altra soluzione? Fatecelo sapere nei commenti! Cerchiamo di capire, intanto, com'è possibile che Red Guardian si sia scontrato con Captain America.