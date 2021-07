Black Widow, Red Guardian si è davvero scontrato con Captain America?

Nel corso di Black Widow assistiamo più volte alle spacconate del Red Gurdian di David Harbour: il padre adottivo di Natasha è un tipo piuttosto abituato a vantarsi delle sue imprese, non fosse che la più grossa di queste viene, in maniera anche piuttosto comprensibile, puntualmente messa in dubbio da ogni suo interlocutore.

Il nostro Alexei, che secondo alcuni potrebbe anche far ritorno nel futuro del Marvel Cinematic Universe, si vanta infatti di aver combattuto contro Captain America: la cosa sembra però decisamente poco credibile, considerando che durante il periodo d'attività di Red Guardian il buon Steve Rogers era ancora bello che congelato.

Il fatto che Black Widow sia slittato al post-The Falcon and the Winter Soldier, però, ci permette di trovare una spiegazione alla cosa: nello show con Anthony Mackie siamo infatti venuti a conoscenza del fatto che gli Stati Uniti abbiano sperimentato il siero su più soldati nel corso della storia, tra cui quell'Isaiah Bradley che abbiamo conosciuto proprio nel corso della serie Disney+.

Il Cap di cui parla Alexei non può certo essere Bradley, anch'egli operativo quando il nostro non era ancora in attività: è piuttosto plausibile, però, che Red Guardian si sia scontrato con un altro Captain America di cui non conosciamo ancora (e magari mai conosceremo) l'identità. Una spiegazione tutto sommato accettabile, non trovate? A proposito di misteri, intanto, scopriamo dov'era Yelena Belova durante gli eventi di Avengers: Endgame.