Black Widow, Red Guardian tornerà nel MCU? Ecco la risposta di David Harbour

Black Widow è finalmente arrivato al cinema e su Disney+, e uno degli elementi del film più apprezzati dai fan e dalla critica si è rivelato essere il personaggio di Red Guardian interpretato da David Harbour. Ma lo rivedremo ancora nel MCU?

L'attore di Stranger Things David Harbour è entrato a far parte del Marvel Cinematic Universe con il film Black Widow, nel quale porta sullo schermo il personaggio di Alexei Shostakov a.k.a. Red Guardian, uno degli show stealer della pellicola.

Ma avremo occasione di rivedere il super-soldato russo in azione nei prossimi progetti dei Marvel Studios?

Ovviamente, la domanda è stata posta ad Harbour durante il press tour del film, e l'attore ha spiegato che si è parlato di tante cose, ma il focus è sempre rimasto sul film con protagonista Scarlett Johansson.

"Ci sono delle conversazioni riguardo a certe cose" ha raccontato ai microfoni di Collider "[Ma] eravamo piuttosto concentrati su questo film, e loro hanno tanta carne sul fuoco al momento, tanti progetti in cantiere per questa particolare fase, con tutti questi diversi... Ci sono gli Eterni, ci sono diversi elementi di questo universo che credo si stiano espandendo finché non arriveranno a convergere. E sapevo che non ero coinvolto in questa ramificazione".

"Le discussioni che abbiamo avuto... Non mi hanno dato davvero un'idea di ciò che sarebbe successo dopo. Erano principalmente focalizzate su questo film, e alcune speculazioni su delle possibilità" ha poi concluso, lasciando intendere che per ora non avremo ulteriori informazioni al riguardo, sia perché è dei Marvel Studios che stiamo parlando, e con loro sì "mai dire mai" e "è tutto connesso", ma anche segretezza totale finché si può mantenerla (qualcuno ha detto Spider-Man: No Way Home?); e poi perché probabilmente molti aspetti sono ancora davvero da concordare.

Insomma, per ora dovremo aspettare di vedere cosa accadrà, e in che direzione andrà il MCU da qui in avanti. Intanto, mercoledì 14 luglio ci attende l'ultimo episodio di Loki su Disney+.