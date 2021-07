Black Widow, Red Guardian è il protagonista di questo nuovo video dal film Marvel

Mancano pochissimi giorni al debutto di Black Widow sugli schermi, e nel frattempo i Marvel Studios hanno condiviso una nuova clip in anteprima con protagonista Red Guardian. Guardiamola insieme.

Dopo due anni dall'uscita dell'ultimo film del MCU nelle sale, i cinema di tutto il mondo si preparano ad accogliere nuovamente una pellicola targata Marvel Studios, e a riaprire le porte ai fan in attesa di scoprire qualcosa in più sul passato di uno degli Avenger originali.

La Natasha Romanoff di Scarlett Johansson è dunque la protagonista di Black Widow, ma questa sarà un'occasione per conoscere anche tanti nuovi personaggi, a partire dal Red Guardian di David Harbour, che si preannuncia già uno dei più interessanti del film.

Basta dare un'occhiata a questa clip in anteprima diffusa proprio dai canali ufficiali Marvel, in cui vediamo in azione il super-soldato russo durante un'intensa scena di fuga.

"Nello spy thriller ricco d'azione firmato Marvel Studios, Natasha Romanoff alias Vedova Nera tira le somme sulla sua parte più oscura, quando incappa in una pericolosa cospirazione legata al suo passato. Perseguitata da una forza che non si fermerà davanti a nulla pur di distruggerla, Natasha deve affrontare il suo passato da spia e le relazioni spezzate che si è lasciata alle spalle molto prima di diventare un'Avenger".



Black Widow uscirà il 7 luglio al cinema e il 9 su Disney+ con Accesso VIP.