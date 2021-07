Black Widow, la reazione di Dave Bautista alla causa di Scarlett Johannson contro Disney

Con un post ironico (ma forse neanche troppo) via social, l'amatissimo Dave Bautista di Guardiani della Galassia ha voluto commentare a modo suo la recente notizia della causa contro Disney intentata da Scarlett Johansson per l'uscita non preventivata in streaming del Black Widow di Cate Shortland.

Molto semplicemente, condividendo su Twitter la notizia, Bautista ha scritto: "Glielo dicevo che dovevano fare un film su Drax ma loro nooooooo".



L'attrice, che qualche tempo fa ha ricordato di aver quasi perso la parte di Black Widow qualche anno fa, ha infatti deciso di far causa a Disney proprio in seguito alla decisione di rendere il film disponibile in Accesso VIP su Disney+, decisione che avrebbe danneggiato non solo gli incassi del film, ma anche gli introiti della Johansson stessa.

Stando al documento stilato dai legali dell'attrice, infatti, pare che gli accordi con la produzione prevedessero l'uscita esclusiva in sala con conseguente aumento del catchet della star Marvel direttamente proporzionale agli incassi al botteghino: "Disney ha intenzionalmente indotto Marvel a non rispettare gli accordi, in modo da far sì che Ms. Johansson non percepisse la totalità di quanto pattuito con Marvel" si legge nella lettera.

Uno scontro, quello tra Johansson e il colosso dell'intrattenimento, che si preannuncia piuttosto lungo e faticoso: vedremo, a questo punto, fin dove vorranno spingersi le due parti in causa. Tornando a parlare del film, intanto, Stephen Dorff si è detto dispiaciuto per i commenti negativi su Black Widow.