Black Widow: Rachel Weisz in trattative per unirsi al cast in un ruolo principale

È l'autorevole Variety a svelare in esclusiva che, dopo David Harbour, un altro celebre volto del mondo dello spettacolo è in procinto di unirsi al cast del cinecomic incentrato sulla Vedova Nera. Parliamo di Rachel Weisz, talentuosa attrice inglese, recentemente candidata all'Oscar per la sua meravigliosa interpretazione nel film La Favorita.

Secondo quanto riportato dal sito, le trattative sarebbero ancora alle fasi iniziali, con i Marvel Studios pronti ad ingaggiare l'attrice nel variegato progetto, affidato alle sapienti mani registiche di Cate Shortland.

Allo stesso modo, non è chiaro quale ruolo la Weisz finirà per interpretare. Potrebbe trattarsi di un'alleata, così come di una pericolosa villain, destinata ad incrociare la propria strada con la spericolata Natasha Romanoff, interpretata dalla ormai celebre Scarlett Johansson.

Se le trattative dovessero andare in porto, l'attrice andrebbe ad unirsi alla già confermata Florence Pugh e alla stessa Johansson, all'interno dell'attesissimo cinecomic, la cui uscita nelle sale è prevista per il prossimo anno. Oltre a ciò, l'ingaggio segnerebbe un altro, importante ingresso nel sempre più complesso Marvel Cinematic Universe, che con il film sulla Vedova Nera ci mostrerà ancora più nel dettaglio ciò che rende unica e straordinaria la supereroina apparsa, per la prima volta sul grande schermo, ai tempi di Iron Man 2. Abbiamo quindi avuto modo, nel corso degli anni, di ammirarne l'evoluzione attraverso diversi film, tra standalone e crossover, affiancata da altri personaggi della Casa delle Idee.

Il cinecomic, lo ricordiamo, sarà il primo standalone dedicato al personaggio, nonché il secondo progetto del franchise con una protagonista femminile, dopo lo strepitoso successo di Captain Marvel al box office internazionale.