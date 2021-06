Black Widow, questioni di famiglia nel nuovo trailer Marvel: citati anche gli Avengers!

In attesa di vedere Black Widow sugli schermi, l'imminente film Marvel si presenta in un nuovo spot televisivo tutto all'insegna della famiglia (con tanto di riferimenti agli Avengers).

"Gli Avengers non sono stati la mia prima famiglia" esordisce Natasha Romanoff/Scarlett Johansson in apertura del video, che ci mostra, come ormai ben sappiamo, esattamente da chi è composta in realtà la prima famiglia di Nat.

Perché nel film diretto da Cate Shortland vedremo, oltre alla nostra spia russa preferita, anche i personaggi interpretati da David Harbour, Rachel Weisz e Florence Pugh, e impareremo qualcosa in più sul passato di Natasha e la storia delle Vedove Nere.

"È un film sulla capacità di perdonarsi, ed è un film sulla famiglia" raccontava la Johansson in una intervista dello scorso anno.

E come ci conferma anche la sinossi ufficiale di Black Widow "Nello spy thriller ricco d'azione firmato Marvel Studios, Natasha Romanoff alias Vedova Nera tira le somme sulla sua parte più oscura, quando incappa in una pericolosa cospirazione legata al suo passato. Perseguitata da una forza che non si fermerà davanti a nulla pur di distruggerla, Natasha deve affrontare il suo passato da spia e le relazioni spezzate che si è lasciata alle spalle molto prima di diventare un'Avenger".