Black Widow: ecco quando vedremo il trailer finale della pellicola con Scarlett Johansson

Mentre si avvicina la data d'uscita di Black Widow, il film standalone che esplorerà il passato del personaggio interpretato da Scarlett Johansson (probabilmente per l'ultima volta), scopriamo quando arriverà online il trailer finale della pellicola diretta da Cate Shortland.

Secondo ComicBook.com, seguendo il comportamento tenuto dai Marvel Studios negli ultimi anni, basandosi sui dati dei suoi film usciti nel periodo di maggio, l'ultimo trailer di Black Widow dovrebbe uscire entro la prossima settimana; il sito infatti indica che storicamente i trailer finali dei film Marvel usciti a maggio sono emersi in rete tra il 4 e il 16 marzo; è stato così per gli ultimi cinque film Marvel e potete visualizzarli di seguito:

Avengers: Age of Ultron, ultimo trailer uscito il 4 marzo 2015

Captain America: Civil War, ultimo trailer uscito il 10 marzo 2016

Guardiani della Galassia Vol. 2, ultimo trailer uscito il 1° marzo 2017

Avengers: Infinity War, ultimo trailer uscito il 16 marzo 2018

Avengers: Endgame, ultimo trailer uscito il 14 marzo 2019

C'è la possibilità quindi che il trailer arrivi già oggi, 9 marzo, così come è del tutto possibile che la Marvel attenda ancora fino alla prossima settimana; visto il trend, comunque, è lecito aspettarsi un ultimo trailer entro il 16 marzo prossimo; tutto questo a meno che in extremis la Disney non decida per il rinvio dell'uscita del film a causa dell'emergenza da Coronavirus (COVID-19), ma finora non sembra essere questa l'intenzione. Diversi addetti, infatti, ai lavori hanno sentito voci secondo cui Black Widow potrebbe passare alla data di uscita del 6 novembre ad oggi coperta da Gli Eterni, che a sua volta scalerebbe al 2021. Per ora, comunque, i rapporti indicano che questa possibilità sia molto remota.

La data d'uscita di Black Widow rimane il 29 aprile 2020 per l'Italia e il 1° maggio successivo per le sale statunitensi.