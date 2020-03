Black Widow: quando arriverà il trailer finale del nuovo film Marvel Studios?

Ora che marzo è iniziato e la data di uscita di Black Widow è sempre più vicina, i fan del Marvel Cinematic Universe possono iniziare a fissare il calendario con trepidazione in attesa del debutto del trailer finale dello stand-alone con Scarlett Johansson.

Il modus operandi dei Marvel Studios è sempre stato quello di pubblicare un grosso, ultimo trailer per annunciare la messa in vendita dei biglietti, e certamente l'atteso primo capitolo della Fase 4 non farà eccezione.

Per farci un'idea più chiara di quando sarà lecito aspettarsi l'arrivo del filmato promozionale, siamo andati a guardare i precedenti film MCU usciti nel mese di maggio: ovviamente come di certo già saprete Black Widow arriverà in Italia il 29 aprile, ma è il mercato domestico che detta legge per Disney dal punto di vista delle campagne promozionali, e dato che fin dal 2015, con Avengers: Age of Ultron, il film MCU in uscita a maggio ha visto arrivare il proprio trailer finale nel mese di marzo, anche se il calendario delle uscite italiane riporta aprile per la voce Black Widow fingiamo che non sia così.

Il sopracitato Avengers: Age of Ultron si mostrò ai fan con un ultimo trailer il 4 marzo 2015, mentre Captain America: Civil War lo fece il 10 marzo 2016. Il trailer di Guardiani della Galassia, vol. 2 arrivò invece l'1 marzo 2017, quello di Avengers: Infinity War il 16 marzo 2018 e infine quello di Avengers: Endgame fu pubblicato il 14 marzo 2019.

Bisogna tener conto anche che tendenzialmente la Disney attacca i trailer dei suoi film in uscita ad altri suoi film già in sala, quindi in tal senso vale la pena di citare l'uscita di Mulan proprio nel mese di marzo: fra icone femminili ci si intende, e anche se il film sarà rinviato in Cina a causa dell'emergenza Coronavirus, è molto probabile che vedremo il trailer di Black Widow insieme al nuovo remake live-action diretto da Niki Caro.

La finestra temporale dovrebbe essere abbastanza precisa, comunque, (Age of Ultron uscì proprio l'1 maggio, lo stesso giorno di Black Widow), quindi aspettatevi grosse novità nelle prossime settimane. Per altri approfondimenti vi rimandiamo al nuovo poster di Black Widow.