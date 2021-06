Black Widow, qual è la storia di Yelena Belova? Scopriamo il personaggio di Florence Pugh

In vista dell'imminente uscita di Black Widow nelle sale italiane e su Disney+, scopriamo insieme tutto quello che c'è da sapere (senza spoiler) su Yelena Belova, l'altra Vedova Nera dei fumetti Marvel interpretata nel film da Florence Pugh.

Apparsa per la prima volta a marzo 1999 nel numero #5 di Inhumans, Yelena Belova ha seguito una formazione simile a quella di Natasha Romanoff, con l'obiettivo di renderla più forte e combattiva dopo che la seconda ha abbandonato la patria per schierarsi con il nemico.

Estremamente talentuosa, Yelena è stata la prima studentessa della Red Room a raggiungere e superare i risultati di Natasha. Come lei non è dotata di alcune superpotere in particolare, ma l'allenamento nel campo dello spionaggio e della tattica, unito ad una forma fisica straordinaria e una grande competenza nel combattimento armato e corpo a corpo, la rendono un avversario davvero ostico. Indossa inoltre dei bracciali capaci di rilasciare una scarica elettrica, imitando in un certo senso il morso della reale Vedova Nera.

Mentre i dettagli sul suo ruolo nel MCU sono ancora sconosciuti in attesa del film, è stato già confermata che Florence Pugh - nominata l'anno scorso agli Oscar per Piccole Donne - riprenderà i panni della spia in Hawkeye, la serie Disney+ con Jeremy Renner e Hailee Steinfeld.

Per scoprire quanto la versione live-action sarà fedele alla controparte cartacea non ci resta ora che attendere il 7 luglio, giorno previsto per l'arrivo di Black Widow nelle sale italiane. Nel frattempo, qui potete trovare la nostra recensione di Black Widow.