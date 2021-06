Black Widow, qual è il rapporto tra Natasha e Yelena? Risponde Scarlett Johansson

Nel corso di un'intervista con CinemaBlend Scarlett Johansson, che tornerà nel Marvel Cinematic Universe col nuovo film Black Widow, ha parlato del rapporto che lega la sua Natasha a Yelena Belova, la nuova Vedova Nera interpretata da Florence Pugh.

"Quello che fa Yelena è in qualche modo sottolineare il dolore di Natasha" ha anticipato la Johansson sul nuovo personaggio Marvel, visto all'opera nel nuovo video promozionale di Black Widow. "Yelena fa parte della storia di Natasha. E anzi penso che lei sia il vero motivo per cui il film offre l'opportunità di esaminare la storia di Natasha, perché Yelena bussa alla sua porta e dice: 'Yo, affrontiamo questo dolore!'". L'attrice ha anche aggiunto: "Yelena è una tosta che fa affidamento solo su sé stessa. E' una donna forte e diversa. E' molto diversa da Natasha."

I fan della Marvel chiedono da anni un film su Black Widow, ma Kevin Feige potrebbe avere come al solito dei piani spiazzanti: con la morte di Natasha in Avengers: Endgame, il film sarà un prequel ambientato dopo Captain America: Civil War e prima di Avengers: Infinity War, ma allo stesso tempo Scarlett Johnasson tempo fa lo definì anche il primo capitolo di un nuovo franchise. Ecco perché in tanti sono convinti che in qualche modo la Yelena di Florence Pugh erediterà il ruolo della Natasha d Scarlett Johansson: ricordiamo che Florence Pugh tornerà in Occhio di Falco, la nuova serie Disney+ incentrata sul personaggio di Jeremy Renner in uscita entro la fine del 2021, mentre Falcon & The Winter Soldier sembrerebbe aver eretto le fondamenta per un team di Avengers segreti guidati da US Agent, team che potrebbe beneficiare dei talenti di Yelena.

Ma, come sempre, l'armatura di Kevin Feige è impenetrabile: voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!