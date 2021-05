Black Widow, ma da quanto tempo è pronto il film Marvel con Scarlett Johansson?

Black Widow è il film che sancirà l'arrivo al cinema della Fase 4 dei Marvel Studios. Previsto per un'uscita al cinema nell'aprile 2020 il cinecomic fu rinviato a data da destinarsi a causa della pandemia di coronavirus e adesso uscirà finalmente nelle sale il prossimo luglio. Nel frattempo scopriamo da quanto tempo il film è pronto e completo.

La Fase 4 dei Marvel Studios esordirà ufficialmente al cinema in Italia il prossimo 7 luglio con l'arrivo in sala di Black Widow che due giorni dopo, il 9 luglio, arriverà anche in streaming su Disney+ con Accesso VIP, ovvero pagando un sovrapprezzo oltre all'abbonamento mensile alla piattaforma. A causa dei rinvii della pellicola, la Fase 4 ha già esordito prima sul piccolo schermo grazie a WandaVision e The Falcon & the Winter Soldier e il prossimo giugno continuerà con Loki, la serie con protagonista Tom Hiddleston.

In un articolo pubblicato da Empire e incentrato sulle anteprime cinematografiche della prossima estate, scopriamo da quanto tempo il film con Scarlett Johansson è effettivamente pronto al suo sbarco nelle sale. La regista Cate Shortland ha confermato che Black Widow è ufficialmente e completamente pronto per l'uscita da oltre un anno. "Il film è completamente pronto - e non lo tocchiamo - da oltre un anno ormai, aspetta solo di essere distribuito al pubblico".

Questo dettaglio, all'apparenza insignificante, conferma in realtà che i Marvel Studios non hanno applicato delle modifiche al film alla luce del suo rinvio nelle sale e della anticipata distribuzione delle serie Marvel su Disney+. Da tempo si rincorrono i rumor su un possibile collegamento di Black Widow con The Falcon & The Winter Soldier, con il personaggio di Julia Louis-Dreyfus che potrebbe apparire nel film.

Come anticipato Black Widow arriverà prima al cinema, il 7 luglio 2021, e poi in streaming su Disney+ il 9 luglio seguente.