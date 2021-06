Black Widow, le previsioni al box-office indicano un debutto da 90 milioni

Sono stati resi noti i dati delle proiezioni che riguardano le proiezioni degli incassi di Black Widow, il prossimo nuovo film del Marvel Cinematic Universe con protagonista Scarlett Johansson. Secondo questi dati il film dovrebbe incassare 90 milioni di dollari nel solo week-end di debutto nelle sale cinematografiche.

Black Widow sarà il primo film Marvel ad arrivare nei cinema negli ultimi due anni dopo la pandemia di COVID-19. Il film arriverà nelle sale nel mese di luglio ma sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Disney+ con la tariffa d'accesso Premier da 30 dollari negli USA e con l'accesso Vip anche in Italia.



Cosa ne pensate di queste previsioni? Dal 22 giugno i biglietti di Black Widow sono disponibili in prevendita.

Ecco la sinossi ufficiale di Black Widow:"Nello spy-thriller dei Marvel Studios, Black Widow, Natasha Romanoff alias Black Widow, affronta le parti più oscure del suo vissuto quando sorge una pericolosa cospirazione che ha legami con il suo passato. Inseguita da una forza che non si fermerà davanti a nulla pur di abbatterla, Natasha deve affrontare la sua storia da spia e le relazioni interrotte e lasciate indietro prima di diventare un Avenger".

Diretto da Cate Shortland, Black Widow comprende nel cast Scarlett Johansson, David Harbour, Florence Pugh, O-T Fagbenle, Ray Winstone, Olivier Richters e Rachel Weisz.



Scarlett Johansson ha difeso il destino di Vedova Nera in Endgame, che molti fan all'epoca avevano criticato.