Black Widow, il povero David Harbour è l'unica star del film senza una nomination Oscar

Le nomination agli Oscar 2020 sono state generose con le star di Black Widow, dato che Florence Pugh e Scarlett Johansson hanno incassato la bellezza di tre candidature, con la seconda nominata sia come miglior protagonista che come non protagonista.

Per chiudere il cerchio sulla famiglia russa che Natasha rincontrerà nel prossimo film MCU dobbiamo considerare anche Rachel Weisz, che a sua volta ha ottenuto due nomination Oscar come non protagonista nel corso della sua carriera, una nel 2006 per The Costant Gardener e una l'anno scorso per La Favorita, addirittura vincendo nel primo caso.

Come potete vedere in calce all'articolo, un post particolarmente divertente pubblicato su Instagram da Harbour e riportato dai sempre vigili utenti di Reddit si è concentrato proprio su questo aspetto: l'attore di Stranger Things è l'unico dei quattro protagonisti di Black Widow ancora a secco in salsa Oscar.

Tuttavia, per rincuorare lui e i suoi fan, va notato che la carriera della star non è del tutto priva di riconoscimenti: negli scorsi anni Harbour ha infatti vinto sia agli Screen Actor Guild che Critics 'Choice per l'iconico ruolo di Jim Hopper nella celebre serie Netflix. In Black Widow, interpreterà un personaggio chiamato Alexei, anche noto come Red Guardian, un supereroe che l'attore ha definito la versione sovietica di Capitan America.

Black Widow uscirà il 29 aprile. Gli Oscar 2020 saranno assegnati il 9 febbraio.