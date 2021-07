Black Widow: i poster dei film Marvel cambiano in omaggio a Scarlett Johansson su Disney+

Dopo più di un anno di attesa, il film sarebbe dovuto arrivare nelle sale alla fine dell'aprile 2020, Black Widow è finalmente uscito nelle sale cinematografiche di tutto il mondo e da oggi è disponibile anche sulla piattaforma digitale Disney+ con Accesso VIP. In occasione del lancio del film, Disney+ ha voluto omaggiare Scarlett Johansson.

Per farlo, su Disney+ sono stati cambiati i poster ufficiali di quei film dei Marvel Studios in cui compare Scarlett Johansson nei panni di Vedova Nera, ovvero Iron Man 2, The Avengers, Captain America: The Winter Soldier, Avengers: Age of Ultron, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, dove le locandine vengono sostituite con la figura di Vedova Nera e il look che sfoggia in ognuno di quei particolari film.

Si tratta anche di un chiaro segno di riconoscimento per il lungo lavoro svolto dall'attrice ai Marvel Studios e un degno omaggio per il suo congedo dal franchise che l'ha vista esordire nei panni del personaggio di Vedova Nera nel 2010 e continuare a interpretarlo per oltre dieci anni. Ricordiamo che il personaggio di Vedova Nera muore nel corso di Avengers: Endgame per permettere a Clint Burton di recuperare la gemma dell'anima e agli Avengers di sconfiggere Thanos; in Black Widow però va in scena una sorta di addio metaforico del personaggio che chiude anche i conti con il proprio passato.

Black Widow ha registrato il record di incassi in Italia in questo 2021 caratterizzato dalla pandemia di coronavirus; la pellicola ha infatti racimolato oltre 600mila euro nel primo giorno di programmazione con la cifra che è destinata ad aumentare nel corso del weekend.

Su queste pagine potete recuperare la nostra recensione di Black Widow e scoprire se alla fine di Black Widow è contenuta una scena dopo i titoli di coda.