Black Widow, Piccole Donne e Wonder Woman 1984 tra i film di registe donne più attesi

Per pubblicizzare delle nuove feature aggiunte al suo servizio a pagamento, IMDb ha pubblicato alcune interessanti classifiche sulle registe donne più seguite del momento.

Tra i progetti più attesi della prima classifica rientrano il film dei Marvel Studios dedicato alla Black Window di Scarlett Johansson, diretto da Cate Shortland, l'adattamento di Piccole Donne di Greta Gerwig - regista che nel 2017 ha conquistato tutti con il suo Lady Bird- e il reboot di Charlie's Angels di Elizabeth Banks che vedrà come protagoniste Kristen Stewart, Naomi Scott ed Ella Balinska, oltre ovviamente agli attesissimi Wonder Woman 1984 e Frozen 2, nuovo capitolo del film animato Disney che si è da poco rivelato con il suo primo trailer ufficiale.

Di seguito trovate la top 10 completa:

Black Widow (Cate Shortland) Frozen II (Chris Buck, Jennifer Lee) Piccole Donne(2019) (Greta Gerwig) Wonder Woman 1984 (Patty Jenkins) Fear Street (Leigh Janiak) Sequel di Star Trek senza nome (S.J. Clarkson) Charlie’s Angels (2019) (Elizabeth Banks) Mulan (2020) (Niki Caro) The Eternals (Chloé Zhao) Cowboy Ninja Viking (Michelle MacLaren)

Per quanto riguarda invece le registe più seguite, troviamo in testa alla classifica Ava DuVernay, regista che ha raggiunto la fama nel 2014 grazie a Selma - La Strada della Libertà, seguita da nomi di spicco come la già citata Gerwig, Patty Jenkins, Angelina Jolie e Sofia Coppola. Ecco la classifica completa: