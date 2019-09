In Black Widow ci saranno altri personaggi passati per la Stanza Rossa

Indagare sul passato di Natasha Romanoff vuol dire inevitabilmente passare per i terribili momenti passati nella Stanza Rossa, il centro d'addestramento che, di fatto, ha trasformato il personaggio di Scarlet Johansson nella macchina da guerra che abbiamo imparato a conoscere.

Natasha non era ovviamente l'unica vittima della Stanza: come già annunciato qualche tempo fa, infatti, in Black Widow saranno presenti anche Iron Maiden (interpretata da Rachel Weisz), Taskmaster e Yelena Belova, anche loro vittime del durissimo addestramento dei servizi segreti russi.

La novità è che questi ultimi, insieme ovviamente alla stessa Natasha, non saranno gli unici personaggi usciti dalla Stanza Rossa presenti nello standalone dedicato a Vedova Nera: come si evince dal cast elencato su IMDB nonché dal poster presentato allo scorso D23 di Anaheim, infatti, le attrici Simona Zivkovska, Yolanda Lynes, Jade Ma e Shaina West interpreteranno dei nuovi agenti addestrati con il programma della Stanza Rossa con cui Natasha dovrà probabilmente vedersela durante questo viaggio nel suo passato.

La curiosità continua inevitabilmente a salire in vista del debutto previsto per il prossimo maggio: tanto per stemperare l'attesa, David Harbour ha recentemente rivelato alcuni dettagli relativi al suo personaggio. Non solo new entry, comunque, ma anche graditissimi ritorni: è stato infatti confermato che Black Widow vedrà probabilmente l'ultima apparizione di Robert Downey Jr. nei panni di Tony Stark.