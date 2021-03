Black Widow: tutti i personaggi nelle immagini inedite del nuovo film Marvel

Sono emerse online alcune immagini inedite che ritraggono praticamente tutti i personaggi principali di Black Widow, il film con il quale i Marvel Studios avrebbero dovuto inaugurare la Fase 4 del loro Universo Cinematografico e che invece è stato già rinviato di oltre un anno a causa della pandemia di coronavirus. Ora emergono nuove immagini.

Nelle foto possiamo dare un nuovo sguardo a praticamente tutti i personaggi principali, dalla Vedova Nera di Scarlett Johansson, che torna nei panni dell'eroina dopo Avengers: Endgame per questo prequel a tutti gli effetti di quegli eventi. Possiamo notare anche il Red Guardian di David Harbour, ma anche i personaggi di Florence Pugh e Rachel Weisz. Trovate tutte le immagini inedite in calce a questa news.

Nel thriller di spionaggio del Marvel Cinematic Universe, ambientato tra gli eventi di Captain America: Civil War e quelli di Avengers: Infinity War, la Vedova Nera dovrà affrontare le parti più oscure del suo passato quando una pericolosa cospirazione legata alla sua precedente vita nel KGB torna a perseguitarla. Inseguita da una task force che non si fermerà davanti a nulla pur di catturarla, Natasha si ritroverà faccia a faccia con la sua vecchia vita e i suoi vecchi affetti appartenenti ad un mondo abbandonato molto prima di diventare una degli Avengers.

Adesso l'uscita di Black Widow è prevista nelle sale italiane il 5 maggio 2021, posticipato a causa della Pandemia da Coronavirus e pare che questa sia la decisione definitiva della Disney

Negli Stati Uniti, Los Angeles potrebbe raggiungere parametri confortanti per quanto riguarda il numero di contagi da questa settimana, quando potranno riaprire alcune attività non essenziali come appunto i cinema.