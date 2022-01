Black Widow: ecco quanto ha perso la Disney a causa della pirateria!

Tutti sanno della causa di Scarlett Johansson contro la Disney per Black Widow, da poco risolta. L'attrice ha contestato principalmente la scelta di distribuzione della compagnia, che ha fatto uscire il film in sala e su Disney+ nello stesso periodo. Sembra che Johansson non avesse tutti i torti: Black Widow ha così perso molti soldi. Ma quanti?

In primis bisogna partire da alcune informazioni importanti. Sembra infatti che il film su Vedova Nera sia stato il più piratato del 2021. A iniziare a far venire dei dubbi è stato infatti il grande calo al botteghino registrato nel corso del secondo weekend: si tratta di uno dei peggiori cali mai registrati dalla Marvel dopo così poco tempo dall'arrivo in sala di un suo prodotto. Il guadagno di 80 milioni di dollari all'apertura, infatti, è stato seguito da un incasso di appena 26,5 nel secondo weekend.

In questo senso la distribuzione on-demand non ha aiutato i guadagni: infatti il film, disponibile su Disney+ con accesso vip e su Google Play, Amazon Firestick e altre piattaforme simili, ha incassato poco da questo tipo di soluzione. Anche perché i vari supporti trattenevano il 15% dei guadagni, portando quindi a un'entrata meno soddisfacente di quella dei cinema. E proprio questo, tra le varie cose, è stato contestato da Johansson.

Tuttavia il problema principale delle perdite è uno in particolare: la pirateria. "C'è il fatto che questi film vengono piratati molto presto, con copie pulite in 4K rese disponibili ovunque in diverse lingue" è stato scritto su Deadline. Proprio la celebre testata, dopo un'attenta ricerca, ha stimato la perdita della Disney. Black Widow, infatti, è stato piratato da oltre 20 milioni di spettatori, un numero che tradotto in denaro porta a un mancato incasso di 600 milioni di dollari. Una cifra altissima.