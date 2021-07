Black Widow, ecco perché il riferimento a Budapest in Avengers non ha senso

Il rapporto tra Natasha Romanoff e Clint Barton è uno dei più sinceri e profondi del Marvel Cinematic Universe, ma non per questo risulta privo di difetti: in Avengers, ad esempio, i due si scambiano alcune battute che, alla luce di quanto visto in Black Widow, sembrerebbero non avere alcun senso.

Durante il film che potrebbe consentire a Florence Pugh di prendere il posto di Scarlett Johansson nell'MCU, infatti, veniamo finalmente a conoscenza dei drammatici fatti di Budapest, con la nostra Vedova Nera ancora sconvolta dall'aver dovuto sacrificare la giovanissima figlia di Dreykov per riuscire a far fuori l'ideatore della Red Room.

Un evento che, dunque, ben poco sembrerebbe aver a che fare con la battaglia di New York contro i Chitauri di Loki: perché, allora, durante Avengers Natasha si rivolge a Clint paragonando tutta quella situazione agli eventi di Budapest? Il collegamento sembra essere assolutamente privo di senso, come hanno immediatamente notato buona parte dei fan accorsi a vedere il film con Scarlett Johansson.

Possibile che i Marvel Studios abbiano semplicemente dimenticato quel breve dialogo nel raccontarci quanto accaduto a Budapest? Anche a loro, d'altronde, si può concedere qualche ingenuità! Voi, intanto, diteci nei commenti come la pensate. Kevin Feige, nel frattempo, ci ha svelato la sua scena preferita di Black Widow.