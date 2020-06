Black Widow, perché Natasha Romanoff ha l'accento americano nel MCU?

La questione è tanto semplice quanto curiosa: se le origini della Natasha Romanoff di Scarlett Johansson sono evidentemente russe, tanto da girarci sopra anche un intero film standalone ambientato proprio in quelle zone, perché nel Marvel Cinematic Universe non è stato dato al personaggio l'accento russo o slavo?

Abbiamo scoperto le origini della Romanoff in Iron Man 2 e poi ancora più approfonditamente in Avengers e Avengers: Endgame, dove sono trapelate informazioni sulla sua nascita, crescita e addestramento in Russia, oltre a curiosità relativa alla sua grande amicizia con l'Occhio di Falco di Jeremy Renner. Questo dovrebbe significare un marcato accento Russo, giusto?



Non proprio, soprattutto se viene addestrata da spia e con l'obiettivo di confonderti tra le fila nemiche. Un grande esempio di questo aspetto tacito di produzioni a sfondo spionistico è rintracciabile anche nell'eccezionale serie televisiva The Americans, tanto per citare un altro prodotto che lascia maturare un dubbio simile. Il fatto è che il MCU non ha mai rivelato il perché la Romanoff parli distintamente americano, lasciando la risoluzione del "mistero" al pubblico.



Detto questo, però, dai trailer di Black Widow di Cate Shortland, in uscita il prossimo novembre, emerge un contraddittorio, perché tutti i restanti protagonisti, da Florence Pugh a Rachel Weisz e David Harbour, parlano con un forte accento russo, il che è interessante, dato che anche loro sono stati addestrati come spie esattamente come Natasha.



Resta l'ipotesi addestramento, come soluzione, solo che la vita in America di Natasha l'ha probabilmente convinta a incorporare totalmente l'accento nella vita di tutti i giorni, fino a farle dimenticare quello Russo, che invece è rimasto ai membri della sua famiglia perché non hanno dovuto più mantenere.



Vi lasciamo all'analisi del trailer di Black Widow.