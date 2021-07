Black Widow, perchè si chiama Vedova Nera? I retroscena sulla spia di Scarlett Johansson

L'uscita di Black Widow ci ha finalmente permesso di conoscere più a fondo un personaggio tanto amato quanto forse poco approfondito finora nel corso del Marvel Cinematic Universe: tra una famiglia a dir poco disfunzionale ed un passato traumatico, però restano ancora alcuni punti da chiarire sulla storia della nostra Natasha Romanoff.

I film del franchise, ad esempio, non ci hanno mai spiegato l'origine del nome Black Widow: da cosa deriva il nome in codice con cui è universalmente conosciuta l'ex-spia russa interpretata da Scarlett Johansson?

Il mondo dei fumetti ci fornisce non una, ma ben due diverse spiegazioni: nel recente The Web of the Black Widow, ad esempio, ci viene spiegato che Natasha fu soprannominata così in quanto minuta, silenziosa e letale, proprio come l'insetto famoso per uccidere i propri partner dopo ogni rapporto. Quest'ultima caratteristica è invece alla base dell'origine del soprannome nell'universo Ultimate: qui Natasha è chiamata Vedova Nera in quanto artefice dell'uccisione del marito Alexei Shostakov.

Eravate a conoscenza delle origini del nome in codice di Natasha Romanoff? Quale delle due versioni avevate già sentito?