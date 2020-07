Black Widow da paura: alcune scene d'azione saranno in IMAX

Se pensavate che le sorprese dal Black Widow di Scarlett Johansson fossero finite ecco una palla curva che nessuno aveva visto arrivare: il prossimo stand-alone movie del Marvel Cinematic Universe avrà infatti alcune scene in IMAX e saranno molte più di quelle che immaginate!

A dare la notizia sono il portale Trailer Track e MCU Cosmic, che rivelano più di 30 minuti di effetti speciali mozzafiato e che verranno trasmessi nei cinema in proporzione 1.90:1. Non è la prima volta che i Marvel Studios presentano un prodotto simile, era già successo con Infinity War ed Endgame, ma è decisamente il suo primo esperimento nella tecnica mista, che renderà ancora più speciale, e per diversi motivi, il grande ritorno di Natasha Romanoff sul grande schermo.

Il post, che troverete in calce, mostra una delle sequenze che vanterà la "tridimensionalità aumentata" nella speciale tecnologia e, se possibile, fa salire ancora di più l'hype per la pellicola. Negli ultimi giorni abbiamo appreso dal membro del cast O.T. Fagbenle che in Black Widow la furia di Florence Pugh e della Johansson esploderà senza mezze misure e queste nuove rivelazioni rendono ancora più concrete le sue parole.

Intanto, la data d'uscita del film con David Harbour è ancora incerta e molti iniziano a sperare in una distribuzione frammentaria simile a quella di Tenet, che garantirebbe l'uscita in molti Paesi prima che negli Stati Uniti.