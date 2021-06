Black Widow, parla la regista: 'Un sequel? Non è da escludere'

Ce n'è voluto di tempo prima che Natasha Romanoff conquistasse il diritto ad un proprio stand-alone: la povera Black Widow ha però dovuto attendere la sua stessa morte per ricevere questa soddisfazione, ragion per cui sarà ben difficile vedere il personaggio di Scarlett Johansson in un sequel del film in uscita a luglio.

Quanto appena detto, però, non esclude in assoluto l'eventualità di un sequel: mentre Scarlett Johansson ci anticipa ciò che vedremo in Black Widow, infatti, la regista Cate Shortland si dice assolutamente possibilista per quanto riguarda l'idea di dar seguito al franchise, pur dovendo fare a meno del personaggio che finora ha portato quel nome.

"Seguendo un personaggio diverso sì, credo che sia possibile" sono state le parole di Shortland al riguardo, probabilmente in riferimento all'idea di affidare a Florence Pugh il compito di ereditare dalla sua collega il ruolo di Black Widow. "Voglio dire, tutti quei meravigliosi combattimenti, tutto quello spettacolo, creare qualcosa di così divertente crea dipendenza. Quindi sì, lo rifarei assolutamente" ha poi proseguito la regista.

Meglio tenere occhi e orecchie ben aperti, insomma: le novità sono sempre dietro l'angolo e i prossimi anni potrebbero riservarci graditissime sorprese al riguardo! Per chi avesse bisogno di un recap, intanto, ecco quando uscirà Black Widow in Italia e dove vederlo.