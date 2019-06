Black Widow, parla David Harbour: 'La regista è una delle migliori con cui abbia lavorato'

Nonostante non sia ancora stato ufficialmente annunciato dai Marvel Studios, il film standalone su Black Widow prosegue nelle sue riprese e in contemporanea arrivano le prime dichiarazioni del suo cast, compresa la new entry David Harbour, al suo ingresso nel Marvel Cinematic Universe.

Nel corso di un'intervista concessa a ComicBook.com, Harbour ha parlato del lavoro sul set e del clima appassionato e appassionante che si respira, considerata anche un'esperienza mai provata prima d'ora dall'attore: "Questa donna, Cate Shortland, che è alla regia del film, è una delle migliori registe con cui abbia mai lavorato. E' molto intelligente e ha già realizzato dei bellissimi film indipendenti. Il fatto che un tipo come lei sia stata messa in condizione di dirigere uno di questi giganteschi action movie - e con lei che allo stesso tempo dedica molta attenzione alla storia e al personaggio - parla da sé".

Nonostante faccia parte dell'universo di Stranger Things, una produzione decisamente peculiare nel panorama Netflix e televisivo in generale, Harbour è sicuro che la sua esperienza sul set di Black Widow sia imparagonabile a nessun'altra provata prima: "Il fatto è che questi ragazzi sono dannatamente bravi in ciò che fanno, così appassionati nel loro lavoro, te lo fa sentire in modo straordinario. Sono molto, molto felice della situazione che si è creata e di avere l'opportunità di lavorare con loro. In riferimento al grado di passione percepita non è uguale a niente che abbia già fatto prima".

Al momento non è chiaro "quando" sarà ambientato lo stand-alone, con voci che suggeriscono un setting pre-The Avengers, altre che puntano su uno post-Civil War e altre ancora che addirittura immaginano un'ambientazione post-Endgame. Di certo dopo l'uscita nelle sale di Spider-Man: Far From Home, che chiuderà definitivamente la Fase 3 dell'Universo Cinematografico Marvel potremo saperne qualcosa di più. Ma fino ad allora, tocca aspettare con pazienza...