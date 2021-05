Black Widow: OT Fagbenle rompe il silenzio sul suo ruolo nel film con Scarlett Johansson

Nel corso di una recente intervista promozionale l'attore O T Fagbenle ha svelato finalmente qualche dettaglio in più sul suo misterioso ruolo in Black Widow, l'atteso nuovo film Marvel Studios con protagonista Scarlett Johansson.

Nel corso dei mesi i fan si sono insospettiti circa il suo conto, al punto che alcuni lo ritengono il vero interprete del misterioso villain Taskmaster: sulla carta però Fagbenle interpreta Mason, un ex agente dello SHIELD che agisce come l'equivalente di 'Q' nella saga di James Bond fornendo a Natasha aiuti e attrezzatura sul campo.

Parlando con The Playlist, l'attore ha dichiarato: “Interpreto questo personaggio chiamato Mason. È davvero bello perché, in realtà, è una figura molto nota nel cinema: è un po' come Q in James Bond, o, che so, Alfred per Batman. Penso che Mason sia quella persona che ha il compito di facilitare le missioni di Black Widow fornendole tutta la roba di cui potrebbe avere bisogno", ha spiegato Fagbenle. "Ma a differenza di Q e Alfred, c'è una sorta di energia tra loro. Tipo, sono solo affari o c'è qualcosa di più? Quindi c'è qualcosa di veramente divertente in questo rapporto: un certo tipo di dinamica tra i due personaggi. Non posso dire tanto altro, se non che si tratta di un personaggio molto divertente, anche se il pubblico potrà avere la sensazione che abbia un lato oscuro. Ma sì, non posso dire troppo."

Come al solito la macchina Marvel agisce nell'ombra, ed è impossibile stabilire quanto ci sia di vero nelle parole dell'attore, sicuramente 'addestrato' a giocare con le aspettative del pubblico. Il mistero della vera identità di Taskmaster rimarrà fino all'uscita del film, e con molta probabilità riserverà un colpo di scena che nessuno avrebbe immaginato. Ma nel frattempo, fateci sapere la vostra nei commenti!

Vi ricordiamo che Black Widow arriverà dal 7 luglio nei cinema italiani e dal 9 luglio su Disney Plus.