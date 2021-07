Black Widow, online l'emozionante brano dei titoli di testa: ecco l'anteprima!

Siete in fibrillazione per l'arrivo di Black Widow sugli schermi? Non vedete l'ora di tornare al cinema per gustarvi il primo film del MCU dal 2019 a oggi? Provate a entrare nel mood della pellicola con questo emozionante brano che sentirete anche all'inizio della pellicola con protagonista Scarlett Johansson.

La musica è un elemento fondamentale per una pellicola, e spesso le colonne sonore sono capaci di trascendere il tempo quanto o anche più del film stesso. È per questo che vi si presta sempre grande attenzione, e i film dei Marvel Studios sanno perfettamente come regalare un'esperienza cinematografica a 360°, anche grazie alle fantastiche musiche che accompagnano i propri prodotti.

Dall'iconico tema degli Avengers di Alan Silvestri all'azzeccatissima compilation di successi pop e rock dei film di Guardiani della Galassia, dai throwback anni '90 di Captain Marvel alle musiche originali di WandaVision (qualcuno ha detto Agatha All Along?), il MCU non si è davvero fatto mancare nulla, e il suo più nuovo film, Black Widow, non poteva certo essere da meno.

Ecco allora che è stata diffusa online l'emozionante cover del brano dei Nirvana, Smells Like Teen Spirit, interpretata da Malia J, lo stesso utilizzato come sottofondo dei titoli di testa della pellicola con protagonista Scarlett Johansson.

Per scoprire come è stato integrato nel film e potercelo gustare al meglio dovremo però attendere il prossimo luglio, quando Black Widow arriverà al cinema (o in alternativa il 9 luglio su Disney+ con Accesso VIP), ma nel frattempo cosa ne pensate? Vi piace questa versione? Fateci sapere nei commenti.