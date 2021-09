Black Widow, Olga Kurylenko rompe il silenzio sul futuro di Taskmaster nel Marvel Universe

Nel corso di una recente intervista promozionale, l'attrice ucraina Olga Kurylenko ha finalmente rotto il silenzio sul suo ruolo in Black Widow, parlando del futuro della villain Taskmaster nel Marvel Cinematic Universe.

Come accade con la maggior parte dei progetti dei Marvel Studios, specialmente nello sviluppo della Fase 4, il film con protagonista Scarlett Johansson ha creato diverse opportunità future per i nuovi personaggi introdotti, due fra tutti la Yelena Belova di Florence Pugh e la Antonia Dreykov alias Taskmaster di Olga Kurylenko: forse non per caso Black Widow è stato uno dei pochi film MCU nel quale la villain è sopravvissuta al finale, trovando anche una redazione definitiva che l'ha spinta a schierarsi con i buoni. Per questo motivo adesso i fan si chiedono quando e in che progetto potrà tornare in futuro, ma secondo l'attrice il futuro di Taskmaster è ancora da determinare.

"Non lo so, è una domanda per la Marvel", ha detto di recente Olga Kurylenko a GamesRadar. "Devono decidere loro. La cosa bella di questo personaggio è la sua capacità di perdonare, il che significa che ha un grande cuore e che è molto, estremamente sensibile", ha aggiunto la Kurylenko. "E non è come la vediamo per la maggior parte del film, non è un'assassina a sangue freddo, quello è come gli altri hanno voluto che diventasse. In realtà, è una persona con un cuore sensibile, che ha sofferto molto nella sua vita, è stata abusata e ha subito un grosso trauma emotivo, e ha avuto una relazione molto complicata con suo padre".

Ricordiamo che Florence Pugh tornerà nei panni di Yelena Belova in Hawkeye, nuova serie tv Marvel in uscita su Disney+ dal 24 novembre. In questi giorni è stata pubblicata una nuova foto ufficiale di Hawkeye, col primo trailer che dovrebbe arrivare online a breve. Da Hawkeye nascerà anche lo spin-off Echo, col personaggio titolare che debutterà nella serie con protagonista Jeremy Renner.