Black Widow da oggi in home-video in Italia: vi sveliamo tutti i contenuti speciali!

Black Widow, il primo film Marvel Studios della Fase 4 uscito nel 2021 ed incentrato sul passato di Natasha Romanov prima degli eventi di Avengers: Infinity War, è disponibile in Italia da oggi 14 settembre in Blu-Ray, DVD e 4K UHD.

Come al solito scorpacciata di contenuti extra, che varieranno in base al formato scelto ma che promettono tanti minuti aggiuntivi indipendentemente dalla versione. Vediamo qui sotto una panoramica di tutti i contenuti speciali di Black Widow:

Le sorelle risolveranno tutto – Questa featurette mostra Scarlett Johansson e Florence Pugh mentre si allenano, combattono e costruiscono quel legame che le renderà sorelle in Black Widow. Cast e filmmaker analizzano i personaggi, i rigorosi allenamenti e le dinamiche che hanno portato alla costruzione del coraggioso duo

– Questa featurette mostra Scarlett Johansson e Florence Pugh mentre si allenano, combattono e costruiscono quel legame che le renderà sorelle in Black Widow. Cast e filmmaker analizzano i personaggi, i rigorosi allenamenti e le dinamiche che hanno portato alla costruzione del coraggioso duo Vai alla grande se vai a aasa – Approfondimento che mostra la dimensione e la portata del film dedicato alla Vedova Nera. Girato in location sparse in tutto il mondo, il film tiene insieme temi legati alla famiglia e al genere drama attraverso sequenze cariche d’azione. Cast e filmmaker ripercorrono le difficoltà incontrate dagli stuntman durante le scene mozzafiato del film

– Approfondimento che mostra la dimensione e la portata del film dedicato alla Vedova Nera. Girato in location sparse in tutto il mondo, il film tiene insieme temi legati alla famiglia e al genere drama attraverso sequenze cariche d’azione. Cast e filmmaker ripercorrono le difficoltà incontrate dagli stuntman durante le scene mozzafiato del film Papere – Alcuni dei più divertenti incidenti sul set del film

– Alcuni dei più divertenti incidenti sul set del film Scene Eliminate: "Supermarket" – Natasha entra in un supermarket per prepararsi al suo viaggio in Norvegia. Dopo un lungo tragitto in macchina, arriva a destinazione: una misteriosa roulotte sperduta nel nulla; "Inseguimento in bici" – Inseguite dai nemici, Natasha e Yelena sfrecciano nella città cercando di far perdere le loro tracce; "Lotta nel gulag" – Alexei combatte contro numerosi nemici e sta per avere la peggio. Ma quando tutto sembra finito, Natasha arriva in suo soccorso; "Smile" – Quando in un momento di alta tensione viene attivato il protocollo Taskmaster, un iconico casco fa la sua comparsa; "Seguitemi" – Il Segretario Ross e Mason scoprono un importante messaggio lasciato da Natasha; "Cammina e parla" – Alexei e Melina hanno uno scambio molto acceso. Arriva Taskmaster che si batte con Alexei; "L’allenamento delle Vedove Nere" – Yelena e Alexei si svegliano in trappola. Melina è alle prese con le fiale di Taskmaster e le Vedove Nere si allenano; "Il bacio" – Alexei e Melina si riuniscono dopo l’azione. Nel terribile epilogo della scena, Natasha si dispera per una perdita prematura; "Ohio" – Natasha rivive la vita spensierata nella provincia dell’Ohio attraverso i bambini del quartiere.

