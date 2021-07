Black Widow da oggi su Disney+: il film Marvel è adatto ai bambini o è troppo violento?

Disponibile su Disney+ da oggi tramite l'Accesso Vip, Black Widow presenta una violenza piuttosto diversa rispetto allo standard a cui ci ha abituato il MCU, motivo per cui molti spettatori hanno iniziato a porsi una semplice domanda: il film con Scarlett Johansson è adatto anche ai bambini?

Seguendo la tradizione del franchise, Black Widow negli Stati Uniti è stato classificato PG-13 (vietato ai minori di 13 anni non accompagnati da un adulto) per "intense sequenze di violenza e azione, linguaggio [forte] e materiale tematico". Insomma, niente di diverso dagli altri capitoli della saga targata Marvel Studios.

Tuttavia, rispetto ai film precedenti, in alcuni punti la pellicola di Cate Shortland si distingue per una violenza leggermente più brutale e intensa. Ma questo basta per consigliare ai genitori di tenere alla larga i più piccoli dalla visione? A nostro parere no, in quanto il film riesce comunque a rimanere perfettamente all'interno del PG-13, come d'altronde suggerisce la classificazione stessa che ha ottenuto oltreoceano. In poche parole, come ogni film Marvel, anche Black Widow è un film adatto a tutta la famiglia.

Voi cosa ne pensate? Avete visto il film al cinema? Fatecelo sapere nei commenti.