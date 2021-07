Black Widow da oggi al cinema: il film con Scarlett Johansson ha una scena post-credit?

Black Widow esce al cinema in Italia da oggi 7 luglio, e il film con protagonista Scarlett Johansson avrà l'onore di portare la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe sul grande schermo dopo il debutto ufficiale su Disney+ con le serie tv WandaVision, The Falcon & The Winter Soldier e Loki.

Una delle grandi tradizioni dei Marvel Studios è sicuramente quella della scena post-credit, già rispettata sul piccolo schermo in diversi episodi delle serie tv appena citate. Dunque la domanda che molti spettatori si stanno chiedendo è: Black Widow ha una scena dopo i titoli di coda? Noi abbiamo visto il film in anteprima e possiamo rispondervi per dissipare ogni dubbio in vista della vostra serata al cinema. Naturalmente, vi avvertiremo non appena questo articolo si addentrerà nel territorio degli spoiler, dunque fate attenzione.

Si, Black Widow ha una scena post-credit, la quale si farà attendere fino all'ultimo secondo e partirà una volta che i titoli di coda saranno esauriti del tutto. Dunque, anche se è passato molto tempo dall'ultima volta, se non volete perdervela vi consigliamo di rimanere seduti anche dopo l'accensione delle luci della sala: vi promettiamo che, nel giro di cinque minuti, si spegneranno nuovamente per presentare una scena segreta.

Ma cosa contiene questa scena segreta? Ve lo sveliamo nel prossimo paragrafo, che ovviamente conterrà grossi spoiler sul futuro del Marvel Cinematic Universe: procedete nella lettura a vostro rischio e pericolo.

La scena post-credit di Black Widow è ambientata nel presente dopo la morte di Natasha durante gli eventi di Avengers: Endgame: ha per protagonista Yelena Belova (Florence Pugh), che si reca sul la tomba di Natasha per rendere omaggio e qui viene avvicinata dalla contessa Valentina Allegra De la Fontaine (Julia Louis-Dreyfus), personaggio che ha esordito in The Falcon & The Winter Soldier. Nel giro di poche battute si intuisce che la misteriosa figura governativa e la giovane 'sorella' della Vedova Nera si conoscono da diverso tempo, e infatti Valentina offre a Yelena un nuovo lavoro: passandole un tablet, le dice che finalmente ha l'opportunità di vendicare la morte di Natasha colpendo colui che ne è responsabile, e a quel punto la cinepresa rivela la persona raffigurata nello schermo del tablet ... Clint Burton, alias Occhio di Falco.

"La scena è stata girata quando siamo tornati negli Stati Uniti dopo le riprese in Europa", ha spiegato la regista Cate Shortland a Deadline. "Circa all'inizio del 2020, prima del Covid". In precedenza era stato svelato che il personaggio di Julia Louis-Dreyfus avrebbe dovuto esordire proprio in Black Widow, prima che il film venisse rinviato e 'superato' da Falcon & The Winter Soldier. Ricordiamo che Florence Pugh avrà un ruolo importante in Occhio di Falco, la nuova serie Disney+ in arrivo su Disney+ entro la fine del 2021, e la scena post-credit di Black Widow anticipa chiaramente il motivo per cui Yelena si metterà sulle tracce dell'Avenger di arco munito.

