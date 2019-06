Black Widow: una prima occhiata a Taskmaster nelle foto dal set?

Anche se Kevin Feige non conferma né smentisce l'arrivo di un film sulla Vedova Nera, le riprese della pellicola sono iniziate da un bel po' e abbiamo già visto la protagonista in costume sul set.

Ma chi combatterà Natasha Romanoff a.k.a. la Vedova Nera (Scarlett Johansson)? Secondo i rumor, la spia e futura agente dello S.H.I.E.L.D. dovrebbe combattere niente di meno che Taskmaster e, a giudicare dalle nuove foto dal set che vi includiamo qui sotto, sembra proprio che sarà proprio così. Gli ultimi scatti dal set del cinefumetto dei Marvel Studios mostrano uno strano individuo in costume, con cappuccio e, sebbene da lontano, sembra che la maschera ricordi proprio quella di un teschio.

Che sia, dunque, Taskmaster? Nei fumetti Tony Masters diventa un mercenario noto come Taskmaster che ha la capacità di replicare i movimenti degli altri dopo averli visti anche una sola volta, rendendo difficile ai suoi nemici di sconfiggerlo. La sua abilità ha fatto gola a molti e, spesso, ha collaborato anche con lo S.H.I.E.L.D. per questo. Infatti, sebbene sia definito un villain, con il tempo è diventato una sorta di antieroe sempre in lotta tra bene e male.

In queste foto lo vediamo in quello che sembra un carrarmato! Ricordiamo che, in questo film, dovrebbe debuttare anche il personaggio di Yelena Belova, interpretata dalla giovane Florence Pugh.