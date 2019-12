Black Widow, prima occhiata allo scudo di Red Guardian

Il primo trailer di Black Widow ci ha anche permesso di dare una prima occhiata a Red Guardian, nuovo personaggio del Marvel Cinematic Universe interpretato da David Harbour.

Ora, grazie ad una nuova serie di action figure ufficiali, possiamo ammirare anche lo scudo che il personaggio utilizzerà nel film con Scarlett Johansson. Date un'occhiata all'immagine che potete trovare in calce all'articolo e diteci cosa ne pensate.

Come potete vedere, la versione giocattolo di Red Guardian - oltre a sembrare molto più in forma del personaggio visto nel trailer - è anche facilmente associabile a quella di Captain America: non a caso in passato il personaggio è stato definito una versione sovietica di Steve Rogers, con il suo interprete David Harbour che ne ha parlato nel corso di una recente intervista.

Black Widow sarà il primo capitolo della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe e sarà ambientato tra gli eventi di Captain America: Civil War e quelli di Avengers: Infinity War, con la protagonista in fuga dal governo dopo aver tradito il team progressista di Tony Stark. Il film è diretto da Cate Shortland e, oltre alla Johansson e Harbour, vanterà nel cast anche Florence Pugh nei panni di Yelena Belova, Rachel Weisz (The Favorite) in quelli di Melina e O-T Fagbenle (The Handmaid's Tale) nel ruolo di Mason.