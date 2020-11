Black Widow: ecco un'occhiata ravvicinata al villain Taskmaster!

Black Widow sarebbe dovuto arrivare nelle sale alla fine dello scorso aprile e rivelare al mondo la storia incentrata interamente sulla Vedova Nera di Scarlett Johansson nel periodo immediatamente successivo agli eventi visti in Captain America: Civil War e così aprire ai fan un mondo parallelo con al suo interno nuovi personaggi e villain.

Tra questi appunto il nuovo e misterioso villain della pellicola, Taskmaster, di cui abbiamo potuto vedere solamente poche immagini derivate principalmente dal trailer ufficiale di Black Widow e da quel poco materiale promozionale fin qui disponibile, prima dell'eventuale rinvio della pellicola al 2021, a causa dell'attuale pandemia di coronavirus e temporanea chiusura delle principali sale cinematografiche a New York e Los Angeles, così come nel resto del mondo.

Recentemente, sono stati diffusi dei nuovi concept art che ci mostrano più nel dettaglio le sembianze del nuovo villain dei Marvel Studios, con in particolare un'attenzione verso l'elmo indossato dal personaggio, che possiamo vedere nelle sue diverse sfaccettature (trovate l'immagine in calce a questa news).

Una teoria vorrebbe addirittura Taskmaster come uno dei personaggi principali delle prossime storie dell'MCU, in quanto il personaggio potrebbe sopravvivere alla fine di Black Widow, compiendo un percorso di redenzione e riproponendosi come forza del Bene. Nei fumetti Marvel, Taskmaster è Anthony Master, un mercenario nato a Brooklyn e dotato della capacità di imitare le abilità fisiche di chiunque. Diventa così un addestratore di criminali, per poi rivenderli al miglior offerente.

Nei fumetti Marvel, non si tratta però di un personaggio completamente negativo. Dopo Civil War del 2007, infatti, Taskmaster lavora come sergente istruttore per l'Iniziativa, addestrando giovani eroi per il governo degli Stati Uniti. Viene però costretto da Norman Osborn ad allenare anche dei criminali a fingersi eroi, e viene mandato a combattere contro due Captain America (Bucky e un redivivo Steve Rogers), dando nuovamente spazio al suo lato oscuro.