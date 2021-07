Black Widow, O-T Fagbenle vorrebbe Rick Mason con Deadpool o Black Panther

Black Widow è finalmente arrivato nelle sale e su Disney+, ma mentre questa sarà l'ultima volta che vedremo la Natasha Romanoff di Scarlett Johansson, lo stesso non si può dire del Rick Mason di O-T Fagbenle. E l'attore ha le idee chiare in mente su dove vorrebbe che il suo personaggio comparisse in seguito...

Se, infatti, potrebbe essere ancora presto per parlare del futuro di Rick Mason nel MCU, stando a quanto affermato dall'attore in una recente intervista, questo non vuol dire che non si possa sperare che segua una direzione piuttosto che un'altra... E, rivela Fagbenle, ci sono due vie in particolare che gli piacerebbe veder percorrere al suo personaggio.

"Beh, ce ne sono tanti" premette, rispondendo alla domanda di Comicbook sui personaggi con cui vorrebbe condividere lo schermo "Direi senza dubbio che la comunità di Black Panther sarebbe l'ideale. Credo che Mason possa fare tanto lì".

"Però la mia prima scelta credo sia Deadpool" ammette poco dopo "Penso che probabilmente a Deadpool potrebbe far comodo un po' d'aiuto".

Due opzioni sicuramente interessanti, che sarebbero anche facili da immaginare: dopotutto, un mercenario in grado di procurare, tra le altre cose, armi, rifugi e mezzi di trasporto può sempre tornare utile nel mondo Marvel, e specialmente nel primo caso, con gli incredibili progressi della tecnologia wakandiana, i possibili scenari d'applicazione sono molteplici.

E voi, che ne pensate? Fateci sapere nei commenti.