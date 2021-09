Black Widow, O.T. Fagbenle su Scarlett Johansson: 'Mi preoccupo più di altri lavoratori'

In casa Disney continua a tenere banco la questione che vede contrapposti da un lato Scarlett Johansson e dall'altra la House of Mouse, colpevole, a detta dell'attrice, di non aver ricompensato adeguatamente le star di Black Widow in seguito alla diffusione del film in streaming. L'ultimo ad esprimersi al riguardo è stato O.T. Fagbenle.

Mentre Bob Chapek difende Disney dalle accuse della protagonista di Black Widow, l'attore di Rick Mason si è detto relativamente estraneo alla vicenda, facendo poi presente che, per quanto tutti i lavoratori siano lavoratori, in questo periodo storico sarebbe forse più giusto preoccuparsi di quelli meno fortunati delle star di Hollywood.

"Non sono la persona più informata sui fatti, quindi mi piacerebbe entrare maggiormente nel merito ma non posso farlo. Alla fine credo che tutti i lavoratori meritino di essere pagati adeguatamente, ma ad essere onesti i lavoratori di cui mi preoccupo di più sono quelli che percepiscono il salario minimo, quelli che lavorano nei negozi in cui compriamo i nostri vestiti. Loro sono la mia principale preoccupazione quando si parla di lavoro malpagato" sono state le parole dell'attore.

Vi trovate d'accordo con la posizione di Fagbenle? Diteci la vostra al riguardo nei commenti! Recentemente, intanto, anche Jamie Lee Curtis si è espressa in sostegno di Scarlett Johansson.