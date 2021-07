Black Widow, O-T Fagbenle rivela: 'Ecco perché volevo recitare nel film'

L'attesa è così alta che, prima ancora della sua uscita, ci chiediamo se Black Widow avrà un sequel. Tra i protagonisti del nuovo film Marvel ci sarà anche O-T Fagbenle, che in una recente intervista ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a recitare nel film, in cui interpreta Rick Mason.

Come ha spiegato a Digital Spy, O-T Fagbenle (visto anche in The Handmaid's Tale) ha sempre ammirato i film della regista di Black Widow, Cate Shortland, ma ciò che lo rendeva davvero entusiasta era l'idea di lavorare con Scarlett Johansson.

"E, naturalmente, Scarlett" ha detto motivando la sua scelta professionale. "Sai, è strano a volte, quando sei così bella e sei una star del cinema, spesso è difficile tenere conto del fatto che in realtà questa persona è anche incredibilmente talentuosa. È un po' come con Brad Pitt: è così bello che ti dimentichi che è davvero un bravo attore. E Scarlett è un'attrice davvero brava. E quindi lavorare con un'attrice di quel livello è stata una delle cose più intriganti."

Parlando di talento, sicuramente non manca nemmeno a Florence Pugh e David Harbour, che completano il cast di Black Widow, ed è importante lavorare con attori così preparati perché, continua O-T Fagbenle, "chiunque può rovinare qualcosa. Non so se ti piace Shakespeare, ma a volte sono orribili, così noiosi!" ha aggiunto parlando dei film e delle opere teatrali tratti dal grande drammaturgo. "Shakespeare è uno dei più grandi scrittori di tutti i tempi, e se riesci a rovinare Shakespeare, puoi rovinare qualsiasi cosa. Quindi è davvero importante stare in mezzo a persone in cui credi."