Black Widow: O-T Fagbenle ha confermato di essere l'interprete Taskmaster?

Esprimendo il proprio entusiasmo per l'arrivo del trailer finale di Black Widow, nuovo film targato Marvel Studios incentrato sul personaggio di Scarlett Johansson, il membro del cast O-T Fagbenle potrebbe avere finalmente rivelato il suo ruolo nella pellicola.

Nel post che ha pubblicato su Instagram per annunciare l'uscita del filmato, infatti, l'attore ha aggiunto un breve ma importante hashtag che non è sfuggito ai fan più attenti: "TM", un possibile riferimento al villain Taskmaster.

Tra i personaggi più attesi del capitolo che inaugurerà la Fase 4 del MCU, Taskmaster ha attirato da subito l'attenzione per via della sua capacità di replicare le mosse dei suoi avversari - nell'ultimo trailer, per esempio, lo vediamo mentre sfodera gli artigli in stile Black Panther - e soprattutto per l'alone di mistero che circonda la sua vera identità.

Mentre sembra smontata definitivamente la teoria su Rachel Weiz come volto che si celerebbe dietro la maschera del villain (i due appaiono insieme in una scena del trailer), dunque, prende sempre più forma la possibilità che ad interpretarlo sarà proprio O-T Fagbenle, il cui ruolo nel film Marvel in effetti non è ancora stato rivelato.

Il film, lo ricordiamo, a meno di sorprese dovute all'emergenza Coronavirus arriverà nelle sale italiane il prossimo 29 aprile. Nell'attesa, vi rimandiamo al recente video backstage di Black Widow condiviso dalla Johansson.