Black Widow: il nuovo villain di Falcon doveva debuttare nel film di Scarlett Johannson!

L'episodio 5 di Falcon & The Winter Soldier da oggi disponibile su Disney+ ha presentato un nuovo sorprendente personaggio, come promesso dalle indiscrezioni dei giorni scorsi, ma adesso emergono interessanti retroscena che legano il villain a Black Widow con Scarlett Johansson.

Se avete visto l'episodio - se non l'avete fatto, ovviamente vi avvertiamo degli spoiler in arrivo - l'attrice Julia Louis-Dreyfus si è rivelata nei panni della Contessa Valentina Allegra de Fontaine, una nota villain dei fumetti conosciuta anche come Madame Hydra.

Ora, stando a quanto si legge in un rapporto pubblicato da Vanity Fair, sembra che il debutto della Dreyfus originariamente era stato pensato per Black Widow. Come sappiamo, il film è stato posticipato più volte e adesso uscirà a luglio (ce lo ha ricordato il trailer finale di Black Widow arrivato a sorpresa nei giorni scorsi), dopo la conclusione di Falcon & The Winter Soldier: la rivista però sottolinea come al momento sia impossibile stabilire se Valentina Allegra de Fontaine apparirà comunque in Black Widow, se la sua presenza in quel film sia stata tagliata o ripensata con la consapevolezza che il debutto - a causa dei rinvii del lungometraggio - sarebbe effettivamente avvenuto durante la mini-serie Disney+.

Tra l'altro la sua scena con John Walker fa presumere a dei preparativi per la futura formazione dei Thunderbolts, un gruppo di villain più volte al centro di rumor relativi a Black Widow: l'esordio della Contessa sembra un esplicito rimando al 'modus operandi' di reclutamento di Nick Fury ai tempi dell'iniziativa Avengers, e chissà quali ramificazioni avrà il suo ruolo per il futuro del MCU.