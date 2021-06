Black Widow, il nuovo trailer scava nel passato di Natasha Romanoff

L'attesa di Black Widow sembra protrarsi da un'eternità, ma la luce in fondo al tunnel sembra finalmente avvicinarsi: il film con Scarlett Johansson arriverà in sala il prossimo luglio dopo gli innumerevoli slittamenti causati dalla pandemia, accontentando finalmente dei fan il cui hype è ormai a livelli stellari.

Ma cosa vedremo nel film che ci permetterà di dire addio alla nostra amata Natasha? Un'idea ce la siamo fatta grazie ai trailer e alle clip, tra cui l'ultima in cui abbiamo visto Scarlett Johansson e Florence Pugh impegnate in una sequenza piuttosto adrenalinica: a chiarirci ulteriormente le idee arriva dunque un nuovo trailer lanciato proprio in queste ore.

"Ho vissuto un sacco di vite, ma ho smesso di scappare dal mio passato. Sono stata un'assassina. Una spia. Un'Avenger. Ma prima di tutto questo ho avuto una famiglia" recita la voce solenne di Scarlett Johansson durante i primi istanti del filmato, che successivamente ci permette di dare un nuovo sguardo al rapporto tra Natasha e la sua famiglia.

Azione, demoni dal passato, senso di appartenenza: sembra esserci tutto questo nel nuovo film dell'MCU. Quali sono le vostre aspettative? Fatecelo sapere nei commenti! Scarlett Johansson, a tal proposito, ci ha spiegato il rapporto tra Natasha e Yelena Belova.