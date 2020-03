Black Widow: ecco il nuovo look di Scarlett Johansson nella nuova immagine promozionale

Il personaggio di Vedova Nera ha sempre cambiato il suo look in ogni film dei Marvel Studios in cui ha fatto la sua comparsa e anche il nuovo Black Widow a lei interamente dedicato non farà eccezione: una nuova immagine promozionale del film mostra infatti Scarlett Johansson in tutto il suo splendore.

Sebbene sia già stato confermato che questo film standalone su Vedova Nera sia ambientato durante gli eventi intercorsi tra Captain America: Civil War e Avengers: Infinity War, in molti credono che almeno una piccola parte della storia si svolgerà dopo gli eventi di Avengers: Endgame, film in cui il personaggio si è sacrificato per poter ottenere la gemma dell'anima e salvare così l'universo dalla minaccia di Thanos. Sono molti, infatti, coloro che credono che il personaggio interpretato da Florence Pugh, che farà la sua comparsa nel nuovo film, erediterà il "mantello" di nuova Vedova Nera al posto della Johansson, che uscirà definitivamente di scena dal Marvel Cinematic Universe.

Per sapere tutto questo dovremo attendere ancora meno di due mesi, visto che la pellicola uscirà nelle sale italiane il prossimo 29 aprile. Black Widow sancirà quindi il tanto atteso inizio della Fase 4 dell'Universo Cinematografico Marvel.

Nel thriller di spionaggio del Marvel Cinematic Universe, ambientato tra gli eventi di Captain America: Civil War e quelli di Avengers: Infinity War, la Vedova Nera dovrà affrontare le parti più oscure del suo passato quando una pericolosa cospirazione legata alla sua precedente vita nel KGB torna a perseguitarla. Inseguita da una task force che non si fermerà davanti a nulla pur di catturarla, Natasha si ritroverà faccia a faccia con la sua vecchia vita e i suoi vecchi affetti appartenenti ad un mondo abbandonato molto prima di diventare una degli Avengers.

Oltre alla Johansson, lo ricordiamo, il film diretto da Cate Shortland vedrà nel cast anche Florence Pugh, Rachel Weisz e David Harbour, quest'ultimo nei panni di Red Guardian, mentre non è ancora sta rivelato l'interprete (né l'identità) del villain Taskmaster. Dopo Black Widow, tutti gli occhi saranno puntati per il debutto de Gli Eterni a novembre 2020, dopodiché nel 2021 ci aspettano Shang-Chi, Doctor Strange 2, Spider-Man 3 e Thor: Love and Thunder.

Cosa vi aspettate da questo inizio della Fase 4? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Nel frattempo vi rimandiamo alla nuova immagine della Johansson in Black Widow, che potete visualizzare di seguito.