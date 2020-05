Black Widow, il nuovo Funko Pop di Natasha rivela uno spoiler sul film?

Se non fosse stato per la pandemia e la quarantena, Black Widow sarebbe già nei cinema e molti saprebbero già tutto sul film. Come sappiamo, invece, l'uscita è stata rimandata a novembre, e con qualche giorno di anticipo nel Regno Unito. Il nuovo Funko Pop Collector Corps potrebbe però aver già rivelato un dettaglio importante sul film.

Il gadget raffigura naturalmente la protagonista Natasha Romanoff, personaggio interpretato nel Marvel Cinematic Universe da Scarlett Johansson, e l'immagine, che si può vedere in calce alla news, ha contribuito a diffondere una teoria ben precisa.

I fan più attenti, infatti, avranno notato che Natasha, nella sua versione Funko Pop, indossa il giubbotto di Yelena Belova in Avengers: Infinity War, e questo per molti significa che quest'ultima morirà nello spin-off di prossima uscita. Sembra anche di notare una macchia di sangue all'altezza del cuore: la teoria vuole quindi che Natasha utilizzi il giubbotto in omaggio a sua "sorella", colpita a morte probabilmente da Taskmaster.

Siamo naturalmente nel campo delle ipotesi e delle supposizioni. Come sappiamo, Black Widow sarà ambientato tra gli eventi di Captain America: Civil War e quelli di Avengers: Infinity War, e sono in molti ad aspettarsi colpi di scena e svolte a effetto per inaugurare degnamente la Fase 4 del MCU. Nei giorni scorsi è trapelata anche una teoria secondo la quale in Black Widow saranno introdotti gli Avengers russi.