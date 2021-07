Black Widow, il nuovo film dei Marvel Studios è ancora più spettacolare in ScreenX

Dopo l'uscita al cinema il 7 luglio è già record d'incassi in Italia per Black Widow, il nuovo film del Marvel Cinematic Universe incentrato sulla Natasha Romanoff interpretata da Scarlett Johansson. Dopo i lunghi mesi della pandemia e del lockdown è grande la voglia di cinema, così come quella di vivere un'esperienza il più spettacolare possibile.

La catena di cinema Regal Movies, per esempio, propone la visione di Black Widow anche nel formato ScreenX. Si tratta, come possiamo vedere anche nelle immagini in calce alla notizia, di una esclusiva visione panoramica a 270 gradi. Lo schermo, diviso in tre parti, potrebbe inizialmente sembrare un po' strano, ma sembra anche in grado di garantire emozioni e adrenalina, specialmente nel caso di un film d'azione.

Regal Movies descrive così questo nuovo formato: "Regal sta cambiando il panorama dell'intrattenimento con ScreenX; una rivoluzionaria esperienza multi-proiezione che estende lo schermo fino alle pareti della sala cinematografica. Questo formato immersivo porta il cinema tradizionale un passo avanti, circondando il pubblico con una visuale panoramica a 270 gradi e mettendolo al centro dell'azione. Vola fino ai confini più remoti dello spazio o esplora le profondità dell'oceano con questa incredibile tecnologia e vivi l'emozione dei film come mai prima d'ora."

Per chi non vede l'ora di andare al cinema a vedere Scarlett Johansson, Florence Pugh, David Harbour e il resto del cast nel nuovo film Marvel, intanto, può essere utile anche sapere se Black Widow ha una scena post-credit.