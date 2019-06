Nuovi indizi sulla collocazione temporale di Black Widow dalle nuove foto dal set!

Dopo aver (forse) mostrato un primo sguardo al villain Taskmaster, le nuovo foto emerse dal set di Black Widow forniscono un importante indizio sul periodo temporale in cui sarà ambientato il nuovo film targato Marvel Studios.

Nelle immagini che vi riportiamo in calce alla notizia, infatti, possiamo notare Natasha e Yelena a bordo di una macchina blu: stando a quanto confermato da MCU Cosmic, il modello in questione sarebbe una BMW 5 Series Touring Wagon del 2017.

Nonostante le riprese si stiano svolgendo in questo momento a Budapest, i Marvel Studios non hanno rivelato i dettagli sulla collocazione temporale del film: secondo molti questo stand-alone sulla Vedova Nera sarà un prequel che esplorerà la tanto discussa missione a cui hanno partecipato Natasha e Occhio di Falco, ma questo ultimo indizio suggerisce che il film sarà ambiento, almeno in parte, nel presente.

Inoltre facciamo notare che Natasha ha i capelli rossi anche in queste foto, quindi è possibile che il film sarà ambientato prima degli eventi di Avengers: Endgame, e se avete visto l'ultimo film dei fratelli Russo potete anche immaginare il perché (vedi: recensione di Avengers: Endgame).

Ne sapremo sicuramente di più nei prossimi mesi, visto che la Marvel avrà due importanti occasioni - il San Diego Comic-Con e il D23 Expo- per svelare i suoi piani per il futuro del Marvel Cinematic Universe. Nel frattempo vi ricordiamo che Black Widow potrebbe arrivare nelle sale già nel 2020.