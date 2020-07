Black Widow, le nuove immagini vi faranno venire voglia di vedere il film immediatamente!

Black Widow attualmente è previsto per un'uscita di novembre, ma alcune nuove promo art rilasciate nelle scorse ore vi faranno venire voglia di vedere il nuovo film con Scarlett Johansson immediatamente.

Le immagini, realizzate come inserzioni su Hot Topic, sono disponibili in calce all'articolo. Che ve ne pare? Ditecelo nella sezione dei commenti.

Inizialmente previsto per essere rilasciato a maggio negli Stati Uniti e a fine aprile in Italia, Black Widow rimarrà comunque il primo film della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe dato che Gli Eterni, precedentemente fissato a novembre, a sua volta è slittato a febbraio 2021.

Vi ricordiamo che di recente è stato segnalato l'arrivo imminente di un nuovo trailer, ma con i Marvel Studios che salteranno il Comic-Con Home di San Diego non è chiaro quando saranno pubblicati: ultimo film di Scarlett Johansson nel MCU, Black Widow sarà un prequel e racconterà il periodo che Natasha ha passato in clandestinità tra la fine di Captain America: Civil War e quelli di Avengers: Infinity War. Secondo quanto riferito in una recente intervista promozionale, inoltre, il film cederà il testimone a Florence Pugh, interprete della nuova Vedova Nera Yelena Belova, che secondo le teorie dei fan prenderà il posto di Natasha nei ranghi dei Nuovi Avengers.

Quali sono le vostre aspettative? Scatenatevi qui sotto!