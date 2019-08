Black Widow: le nuove foto dal set svelano il nuovo costume di Natasha

Mentre i Marvel Studios si preparano a tornare in vetrina al D23 Expo ecco arrivare in rete delle nuove immagini "rubate" direttamente dal set di Black Widow, il film con Scarlett Johansson che aprirà ufficialmente la Fase 4 del MCU.

Come potete vedere in calce alla notizia, in attesa di vedere il footage ufficiale mostrato al recente Comic-Con di San Diego, le immagini emerse su Twitter offrono un primo sguardo al costume che indosserà Vedova Nera nel film che, almeno in parte, sarà ambientato nel passato.

Il film sarà ambientato dopo Captain America: Civil War e che il villan sarà Taskmaster, ma un ulteriore indizio sulla presenza di Occhio di Falco ce la fornisce direttamente l'ambientazione del film: la pellicola infatti avrà in parte luogo a Budapest, la città dove Clint e Natasha hanno condiviso un'importante esperienza che è stato citata diverse volte all'interno dei film degli Avengers.

Domani alle ore 19 nostrane iniziare il panel del D23 Expo dedicato ai nuovi arrivi della Casa di Topolino: da Star Wars alla Pixar e Walt Disney Animation Studios all'attesa Fase 4 del MCU. Per il momento non è ancora chiaro cosa sarà mostrato, visto anche i recenti annunci ufficiali del Comic-Con, ma potrebbe essere una buona occasione per rivelare delle immagini ufficiali di Black Widow.

Il film debutterà nelle sale a maggio 2020. Nel frattempo vi rimandiamo alla descrizione del footage di Black Widow mostrato al Comic-Con.