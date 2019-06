Black Widow: le nuove foto dal set sembrano confermare il ruolo di Florence Pugh

Sebbene non sia stato ufficializzato, le riprese del film dedicato al personaggio della Vedova Nera che, stando al presidente dei Marvel Studios Kevin Feige svelerà i segreti del Marvel Cinematic Universe, sono iniziate da diverso tempo ormai.

Ed ora delle nuove foto dal set - che noi vi proponiamo comodamente qui sotto - dovrebbero darci dei nuovi indizi sul personaggio che interpreterà la giovane Florence Pugh nella pellicola dei Marvel Studios. Dalle foto sembra chiaro che il personaggio della Pugh sia chiamato "Yelena", il che fa capire che, come dai rumor rilasciati in rete tempo fa, l'attrice dovrebbe interpretare effettivamente Yelena Belova, che nei fumetti diventa un'altra Vedova Nera.

Scarlett Johansson tornerà a vestire i panni iconici di Natasha Romanoff a.k.a. la Vedova Nera in quello che è stato già annunciato come un prequel agli eventi di Iron Man 2, che scaverà nel passato della Romanoff. La trama, chiaramente, è ancora avvolta nel mistero e non sappiamo con chi effettivamente si scontrerà la superspia né se nel film è già parte dello S.H.I.E.L.D. o tratterà di un periodo antecedente.

La regia è affidata a Cate Shortland da uno script firmato da Ned Benson e Jac Schaeffer. Recentemente anche Ray Winstone è salito a bordo di un progetto che include anche David Harbour, O-T Fagbenle e potenzialmente Rachel Weisz. Sebbene non sia stata ancora annunciata una data di uscita, dovrebbe uscire nel maggio 2020.