Black Widow, una nuova minacciosa immagine del villain Taskmaster

In queste ore è emersa in rete una nuova immagine di Black Widow, attesissimo primo capitolo della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe previsto originariamente per il 29 aprile prossimo ma sfortunatamente posticipato a data da destinarsi a causa della recente pandemia di Coronavirus.

Nella foto, che come al solito potete ammirare in calce all'articolo, possiamo dare una nuova occhiata a Taskmaster, micidiale nuovo villain che farà il suo esordio nel MCU nel prequel con Scarlett Johansson diretto da Cate Shortland.

Taskmaster, il cui vero nome nei fumetti è Anthony "Tony" Masters, è stato creato da David Michelinie e George Pérez, con la sua prima apparizione edita da Marvel Comics datata maggio 1980 sulle pagine di The Avengers #195: spesso utilizzato come antagonista principale di supereroi come Ant-Man o Spider-Man, Taskmaster è un supercriminale mercenario dotato dell'abilità di memorizzare e duplicare perfettamente i movimenti di chiunque, a prescindere dalla difficoltà del gesto, dopo averli visti anche solo una volta. Questa sua caratteristica lo rende un avversario formidabile, che nei vari trailer e teaser di Black Widow ha già dimostrato di essere in grado di replicare le mosse di un gran numero di Avengers.

Curiosamente, rivedremo il villain anche nel videogame Marvel's The Avengers e nel parco tematico Avengers Campus. Per altri approfondimenti sul film MCU, che ricordiamo sarà un prequel ambientato tra gli eventi di Captain America: Civil War e quelli di Avengers: Infinity War, vi rimandiamo alle possibili nuove date di uscita.